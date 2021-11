OL, LOSC, OM - Mercato : la piste Luis Campos à Lyon freinée par Aulas ?

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Qui pour remplacer Juninho en fin de saison à l’OL ? Comme déjà évoqué hier, une piste pourrait mener à un certain Luis Campos. Après les noms de Loïc Désiré (RC Strasbourg) et Florian Maurice (Stade Rennais), le Portugais est cité pour prendre le poste de directeur sportif des Gones l’été prochain. Néanmoins, un gros bémol est venu nuancer cet intérêt : la personnalité omnipotente de Jean-Michel Aulas.

La piste Campos torpillée par Aulas ?

« Le contexte lyonnais est très particulier et peu propice à un épanouissement total d'une personne de l'envergure de Luis Campos, explique Foot Mercato. Vincent Ponsot et Jean-Michel Aulas, qui gardent la mainmise sur le recrutement et le sportif, pourraient ne pas voir d'un bon œil l'arrivée de l'omnipotent Portugais qui pourrait pourtant donner un nouvel élan au club lyonnais. Beaucoup d'inconnus qui restent encore à résoudre pour savoir si un mariage Campos-OL est envisageable. »

🚨Info : Luis Campos 🇵🇹 est intéressé par l'#OL pour l'après Juninho 🇧🇷.https://t.co/yBEtQccg9O — Santi Aouna (@Santi_J_FM) November 26, 2021