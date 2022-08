OL : Lyon sur une ancienne piste de l’OM pour boucler son mercato ?

L’OL n’a pas réalisé de grosses dépenses lors du mercato estival. Les dirigeants lyonnais se sont renforcer avec les retours de Lacazette, de Tolisso et l'arrivée de Tagliafico. Cependant, d’autres postes sont encore assez fragiles. Pour corriger les erreurs commises en ce début de saison, l’OL se positionne sur une ex-piste de l’OM.

Selon les informations du journaliste Nicolo Schira, les dirigeants lyonnais auraient coché le nom du milieu de l’AC Milan, Tiemoué Bakayoko pour renforcer l’entrejeu de l’effectif de Peter Bosz. Le club rhodanien doit aussi faire face à la concurrence du club italien de Monza.

Not only #Monza: #OlympiqueLyonnais have also shown interest in Tiemouè #Bakayoko, who can leave #ACMilan in the next days. #transfers https://t.co/Z9Qf5jzkNM