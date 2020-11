OL – Mercato : les supporters ont failli pousser un joueur à claquer la porte cet été

C'est l'une des bonnes surprises depuis le début de saison. Après une première saison difficile sous le maillot de l'OL, Thiago Mendes retrouve une importance chez les Gones comparable à ce qu'il apportait sous le maillot du LOSC.

Dans les colonnes de l'Equipe ce dimanche, le milieu brésilien explique ses débuts compliqués. « Je crois que c'est un ensemble de choses. Mon premier match contre Monaco s'était bien passé (…) mais j'avais ensuite ressenti quelque chose de lourd sur mes épaules. J'entendais Thiago Mendes par-ci, Thiago Mendes par-là... C'était vraiment lourd, on attendait trop de moi, il y avait beaucoup de pression concernant mon arrivée. C'était un très gros transfert et je me suis mis à ressentir tout cette attente comme un poids énorme ».

Des rumeurs qui l'ont plombé

Thiago Mendes explique d'ailleurs qu'un départ a bien failli intervenir l'été dernier. « C'est vrai que j'y ai réfléchi. J'ai eu des propositions de plusieurs clubs. On en a beaucoup discuté avec mon épouse et mon agent. Et puis je ressentais aussi beaucoup de pression de la part des supporters ».

Visiblement, le fans des Gones ont donc plombé ses premiers pas lyonnais. « Des choses ont été dites, comme quoi j'allais en boite de nuit, ou que je buvais de l'alcool. Des choses fausses. On parlait beaucoup de moi et c'était lourd à supporter ». Finalement, soutenu par son entourage, le Brésilien a fini par rester. Son début de saison réussi lui donne raison.