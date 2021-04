OL - Mercato : 2 cibles estivales de Juninho ont filtré

Zapping But! Football Club OL : les enjeux de la rencontre face à Angers

Pas encore assuré de prendre part à la prochaine Champions League, l'Olympique Lyonnais n'en prépare pas moins son marché estival. Son directeur sportif, Juninho, a coché les noms de deux joueurs, autant de milieux de terrain, dont les noms ont été révélés par L'Equipe ce samedi. Le premier est le Sénégalais du FC Metz Pape Matar Sarr (18 ans). Sous contrat jusqu'en 2025, il serait suivi par l'OGC Nice et des clubs étrangers, dont Newcastle.

Le second est le milieu offensif ghanéen de Nordsjaelland (Danemark) Kamaldeen Sulemana (19 ans). Auteur de 7 buts et 6 passes décisives en championnat, il a tapé dans l'œil de Manchester United, du Bayer Leverkusen et de l'Ajax, qui a déjà formulé une offre de 11,5 M€. Pour l'avoir, l'OL va donc devoir faire une grosse offre.