OL - Mercato : 5 renforts cet hiver, le PSG et le Stade Rennais menacés !

L’OL aura le droit de recruter cet hiver et pourra dépenser près de 50 millions d’euros net (hors ventes) au mercato. Alors que le gardien brésilien de Botafogo Lucas Perri (25 ans) viendra concurrencer Anthony Lopes en janvier, d’autres mouvements d’envergure sont attendus. Selon L’Équipe, les dirigeants de l’OL ont ciblé de concert cinq postes prioritaires à renforcer : défenseur central, milieu défensif, milieu relayeur, ailier et avant-centre. Ils veulent faire vite, être agressifs sur le marché et attirer uniquement des joueurs d’expérience et apportant une plus-value sur le plan technique.

En charnière, si un autre élément de Botafogo est aussi attendu en la personne d’Adryelson (25 ans), l’OL espère recruter Nayef Aguerd (27 ans, West Ham). Mais signer l’international marocain ressemble à une mission impossible cet hiver. Un autre Hammer est également dans le viseur, pour occuper le poste d’ailier gauche : Saïd Benrahma (28 ans), avec qui le club vient d’entrer en contact. Le Belge Largie Ramazani (Almeria, 22 ans), déjà courtisé cet été, représente une autre option.

Contact noué avec Santamaria

Au milieu, l’OL attend au moins deux titulaires et pense encore à ses cibles prioritaires de l’été : Guido Rodriguez (Betis, 29 ans), le Milanais Rade Krunic (AC Milan, 30 ans) et Baptiste Santamaria (Stade Rennais, 28 ans), avec qui le contact serait déjà noué. En attaque, pour densifier la concurrence avec Alexandre Lacazette, l’OL espère aussi attirer du lourd. Un joueur polyvalent comme Hugo Ekitike (21 ans), écarté au PSG, que l’OL avait déjà essayé d’intégrer au deal de Bradley Barcola cet été, pourrait ainsi être relancé. D’autres éléments sont aussi ciblés à l’étranger, mais leurs noms n’ont pas filtré.

