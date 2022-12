OL - Mercato : 57 M€ pour recruter cet hiver, Textor sait déjà où piocher !

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Qu'attendre des futurs investisseurs américains de l'OL ?

Enfin ! Après sept reports et quelques couacs de communication, l’OL a enfin annoncé hier soir l’arrivée de John Textor à sa tête. S’il est déjà assuré de rester le président du club au moins pendant les trois prochaines années, Jean-Michel Aulas a évoqué le mercato hivernal avec prudence.

« Nous serons à l’écoute des demandes de Laurent Blanc. Il est possible que nous ayons un certain nombre de besoins dès ce mercato, mais plus que jamais nous allons défendre la bonne gestion de l’OL », a-t-il affirmé. « Oui, on va investir, mais de façon méthodique et intelligente », a dit Textor en évoquant son intérêt pour « les talents sud-américains et africains. »

Parmi les 86 millions d’euros injectés par ce même Textor dans l’augmentation de capital de l’OL, Le Progrès croit savoir que 57 M€ pourraient être alloués au mercato hivernal. Cela permettrait donc de répondre aux demandes de Blanc pour remodeler son groupe.