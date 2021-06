OL - Mercato : à peine arrivé au FC Barcelone, Depay se fait déjà critiquer

Ça a été officialisé hier : après un an de vaines tentatives, le FC Barcelone, sur recommandation de Ronald Koeman, a fini par mettre le grappin sur Memphis Depay. Le milieu offensif néerlandais a signé un contrat de deux ans. Mais il lui faut savoir qu'il n'arrive pas en terre conquise comme à l'OL en 2017, où il était la superstar de l'équipe. A Barcelone, il est plutôt un anonyme dont beaucoup doutent.

Ainsi, hier soir, sur le plateau de la célèbre émission El Chiringuito, les journalistes se sont ouvertement posés la question "Pourquoi veulent-ils Depay ?". Sachant que Koeman s'est vu imposer par son président un retour au traditionnel 4-3-3, les places en attaque devraient revenir à Lionel Messi, Sergio Agüero et Antoine Griezmann. Derrière, on trouvera Ansu Faty, Ousmane Dembélé, Martin Braithwaite… et Memphis Depay. Le Néerlandais pourrait jouer au milieu mais Frenki De Jong, Sergio Busquets et Pedri seront titulaires. D'où la question, légitime, que se sont posés les journalistes d'El Chiringuito. Et qui n'avait toujours pas trouvé de réponse quand l'émission s'est conclue…

