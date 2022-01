OL – Mercato : accord trouvé avec Brest, Faivre arrive demain à Lyon

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

En effet, selon Julien Maynard, journaliste Mercato de Téléfoot, l'ailier formé à l'AS Monaco est attendu demain à Lyon pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Un contrat jusqu'en juin 2027.

Brest et l'OL se sont entendus sur un transfert à 15 M€ + 3 M€ de bonus.

Faivre à l'OL, ça sent bon !

Romain Faivre (Stade Brestois, 23 ans) et l'OL, ce n'est plus qu'une question d'heures ! Brest et l'OL se sont entendus sur un transfert à 15 M€ + 3 M€ de bonus. L'ailier formé à Monaco signera demain sous réserve de sa visite médicale.