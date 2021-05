OL - Mercato : accord trouvé avec Peter Bosz, la date de son arrivée connue !

Zapping But! Football Club OL : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Peter Bosz sera très bientôt le futur entraîneur de l’OL. Selon L’Équipe, le technicien néerlandais se serait entendu ce samedi sur un contrat de deux ans plus une année en option. « Très intéressé par le projet rhodanien, il cherche maintenant à se rendre à Lyon. Il n'est actuellement pas en Europe, explique le quotidien sportif sur son site. L'ex-coach de l'Ajax, Dortmund ou Leverkusen arrivera donc au mieux ce samedi soir, et sinon dimanche dans le Rhône. Si les quelques détails restants à régler (concernant son staff) ne font pas obstacle - il souhaite arriver avec un préparateur physique, deux adjoints et un analyste vidéo -, Bosz signera son contrat dans la foulée et deviendra ce week-end le nouvel entraîneur de l'OL. Il devrait ensuite être présenté en début de semaine. »