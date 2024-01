OL - Mercato : accords trouvés avec deux joueurs dont Matic (Stade Rennais) !

Zapping But! Football Club OL : quel doit être la priorité du Mercato d'hiver ?

Dans son édition du jour, le journal L'Équipe a fait le point sur le mercato hivernal de l'Olympique Lyonnais dans le sens des arrivées. Selon nos confrères, les dirigeants lyonnais auraient trouvés des accords avec Nemanja Matic et Arnaut Danjuma mais doivent désormais s'entendre avec le Stade Rennais et Villarreal. Néanmoins, ces deux dossiers seraient très complexes et avanceraient lentement.

Carmo en salle d'attente, c'est compliqué pour Benrahma !

L'Équipe a, par ailleurs, jeté un coup de froid sur la piste David Carmo. Et pour cause, le défenseur central du FC Porto ne devrait venir à Lyon cet hiver qu'en cas de départ de Sinaly Diomande et/ou Dejan Lovren d'ici la fin du mercato hivernal. Enfin, l'OL pisterait toujours le milieu de terrain de West Ham, Saïd Benrahma. Mais là encore, la piste serait très compliquée et n'avancerait pas.

