OL – Mercato : agacé, Rudi Garcia veut régler les derniers dossiers avant l'OM !

A l'issue du triste match nul de l'OL sur la pelouse de Lorient (1-1), Rudi Garcia n'était pas un entraîneur heureux. Le technicien en voulait beaucoup à ses hommes : «On ne peut pas se contenter de ce point. On n'a pas fait un bon match. La première période a été insignifiante, je la prends pour moi. Je me suis trompé de composition d'équipe et de système. Par contre, en deuxième, on n'a pas fait mieux que 1-1 (…) Dans les relations, dans l'investissement individuel pour le collectif, ce que je souligne fortement ces temps-ci, c'est trop peu».

« On n'a pas d'excuse »

«On n'a pas d'excuse. Ce n'est pas plus le mercato que les décisions défavorables. On doit avoir plus de points (...) Ce n'est pas satisfaisant du tout. Il faut regarder les choses en face, se les dire et corriger le tir», a martelé le coach de l'Olympique Lyonnais qui a lancé un message à ses dirigeants en vue de l'Olympico dimanche prochain.

Pour lui, c'est clair : les cas individuels devront être réglé avant les 48 dernières heures du Mercato. «C'est important. On en a discuté avec les dirigeants. Ils sont conscients qu'on ne peut pas préparer le match de Marseille avec des joueurs et que finalement, ils ne puissent pas être alignés sur la feuille de match au dernier moment. Les dirigeants en sont conscients, ils vont trouver une solution, je leur fais confiance ».