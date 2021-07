OL - Mercato : Andersen à Crystal Palace (officiel)

Zapping But! Football Club OL : les chiffres de la carrière de Depay chez les Gones

Joachim Andersen n’aura fait qu’une seule saison à l’OL. Après avoir joué sous les couleurs du club rhodanien en 2019/2020, l’international Danois est parti en prêt à Fulham l’année dernière. De retour à Lyon, le joueur ne prétendait pas à une place de titulaire cette saison, Marcelo Guedes et Jason Denayer devraient être les défenseurs de l’équipe type. Plusieurs clubs se sont penchés sur son cas, et c’est Crystal Palace qui s’est attaché les services de Joachim Andersen. Le club anglais vient de débourser 17,5 millions d’euros bonus non compris, ce transfert peut monter jusqu’à 20 millions d’euros.

Une bonne affaire pour l’OL qui souhaite vendre cet été pour alléger leur finance. Les dirigeants ont laissé partir l’international Danois (8 sélections) pour qu’il s’engage avec Crystal Palace. Le joueur vient de signer un contrat de cinq ans, le club rhodanien a publié un communiqué pour annoncer le départ de Joachim Andersen.

“L’Olympique Lyonnais informe du transfert de son international Danois Joachim Andersen au club anglais de Crystal Palace pour un montant de 17,5 millions d’euros auquel pourra s’ajouter des incentives d’un montant maximum de 2,5 M€ et un intéressement de 12,5% sur une éventuelle plus-value future”.

L’Olympique Lyonnais informe du transfert de son international danois Joachim Andersen au club anglais de Crystal Palace.



Le communiqué 👉 https://t.co/vdeWlRqprI pic.twitter.com/LPG6ehmMF1 — Olympique Lyonnais (@OL) July 28, 2021