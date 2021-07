OL - Mercato : Andersen part pour un montant record, Bosz tient déjà son remplaçant

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Le transfert de Joachim Andersen (25 ans) était attendu et devrait permettre aux dirigeants de l’OL d’avancer sur le dossier André Onana (25 ans). Comme révélé hier, le défenseur danois va être vendu à Crystal Palace. Selon L’Équipe, l’OL devrait obtenir un peu plus de 16 M€ dans cette transaction et le montant pourrait ensuite approcher les 20 M€ selon la validation de divers bonus.

Anthony Tobelem, journaliste de Canal+, parle plutôt d’un montant proche de 30 millions d’euros avec les bonus ! Quoi qu’il arrive, Andersen devrait rapporter gros à l’OL, lui qui devrait se rendre à Londres dans les prochains jours afin de signer un contrat de cinq ans avec le club entraîné par Patrick Vieira. Cet argent ne servira pas au financement de son remplaçant dans le Rhône.

Le quotidien sportif affirme que Peter Bosz, qui compte énormément sur Castello Lukeba (18 ans) en charnière, ne veut pas de recrue pour remplacer le Danois. En revanche, le technicien néerlandais souhaite toujours l’arrivée d’Onana, puis celle d’un attaquant polyvalent de haut niveau.