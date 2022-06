OL - Mercato : Anthony Lopes a pris une décision radicale, elle est connue !

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Quelle est la révélation de l'année à Lyon ?

L'information est donnée par nos confrères de l'Equipe depuis quelques minutes. Et tend à prouver que Jean-Michel Aulas, le patron de l'OL, met bien tout en oeuvre pour que son club s'appuie, la saison prochaine, sur des cadres bien connus des supporters.

En effet, Anthony Lopes, qui était sous contrat jusqu'en juin 2023, serait, et on reprend le média sportif, "tombé d'accord avec sa direction ces dernières heures, et il devrait signer dans la semaine une prolongation jusqu'en 2025, même si rien n'est encore finalisé et que des détails restent à régler."

A suivre.

Benjamin Danet

Rédacteur