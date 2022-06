OL - Mercato : Anthony Lopes a prolongé (officiel)

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : le club insiste pour Lucien Agoumé

Annoncée par L'Equipe ce matin, la prolongation d'Anthony Lopes est effective. Le gardien de but de 31 ans vient de renouveler pour deux saisons avec l'Olympique Lyonnais, son club de toujours, où il devrait donc conclure sa carrière. Il ne lui restait plus qu'une année, lui qui a été mis sur la sellette un nombre incalculable de fois depuis le début de sa carrière.

Mais, contre toute attente, Lopes devrait bien connaître un seul et unique club. Et il devrait rester titulaire jusqu'à la fin de son contrat, alors que son statut avait été remis en cause à l'arrivée de Peter Bosz, notamment. Le technicien néerlandais aurait bien aimé faire venir son gardien à l'Ajax Amsterdam, André Onana. Mais, indéboulonnable et adoré par les supporters, Anthony Lopes n'est pas sorti du onze de départ. Et le voilà récompensé de ses prestations de haute volée par une prolongation bien méritée.

Va-t-il dépasser les 490 matchs du gardien légendaire Yves Chauveau ? 😏

#LOPES2025#MadeInOL 🔴🔵 pic.twitter.com/xDqi6fSCGo — Olympique Lyonnais (@OL) June 7, 2022

Pour résumer Sous contrat jusqu'en 2023, Anthony Lopes a bien prolongé de deux années avec l'Olympique Lyonnais, son club de toujours. Le club rhodanien vient de l'officialiser sur son site Internet et sur les réseaux sociaux, pour la plus grande joie des supporters.

Raphaël Nouet

Rédacteur