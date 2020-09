OL - Mercato : Aouar à Arsenal, ça dépend du PSG !

Hier, Téléfoot a révélé que Houssem Aouar, qui privilégiait au départ un transfert en Liga ou en Serie A, s'était mis d'accord avec Arsenal au niveau contractuel. Mais que le plus dur était à venir : que les Gunners se mettent d'accord avec l'OL pour l'indemnité de transfert. Ce samedi, L'Equipe en dit plus sur la difficulté des négociations : les Anglais proposeraient 40 M€ quand les Gones attendraient 60 M€. Mais rien n'est bloqué et tout pourrait se décanter grâce au… PSG.

Partey, le nœud du problème

D'après le quotidien sportif, Arsenal a les moyens d'offrir 60 M€ à l'OL pour Aouar. Sauf qu'il préfèrerait réserver son envelopper pour acheter deux joueurs : le milieu offensif lyonnais mais aussi le récupérateur Thomas Partey (Atlético). Un joueur que le PSG souhaiteraient également recruter afin de renforcer un secteur déficient depuis trop longtemps.

Ainsi, si le club de la capitale passe à l'action pour le Ghanéen, Arsenal pourra alors consacrer toute ses ressources au recrutement d'Aouar. Jean-Michel Aulas qui reçoit un coup de pouce de son ancien ennemi numéro un, elle serait pas belle l'histoire ?