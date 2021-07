OL - Mercato : Aouar affole la Premier League, son tarif est fixé

Zapping But! Football Club OL : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Quatre. Ce serait le nombre de prétendants anglais intéressés pour signer Houssem Aouar durant ce mercato. Selon les informations d’ESPN, Arsenal qui souhaitait déjà enrôler l’international espoir français l’été dernier reste en pole, mais ne serait plus le seul intéressé. S’ils étaient prêts à lâcher près de 40 millions lors du dernier mercato estival, les Gunners ont revu leur offre à la baisse. 20 à 25 millions suffiraient pour enrôler le milieu de terrain. Un prix qui forcément parait une bonne affaire et attire d’autres clubs.

Manchester United - qui craint la perte de Paul Pogba - , Liverpool - qui a perdu Wijnaldum - sont intéressés mais également l’autre club du nord de Londres, Tottenham. Ces derniers qui entretiennent plutôt de bonnes relations avec le club rhodanien depuis le transfert Tanguy Ndombélé pourraient contrecarrer les plans de son ennemi de toujours. Le joueur qui bénéficierait d’un bon de sortie d’un l’OL en quête de liquidités pour pouvoir se renforcer risque d’animer le mercato tout l’été. Les semaines passées d’autres rumeurs faisaient état d’un intérêt de l’Atlético et même du Paris Saint-Germain, et Sport Italia a révélé également ce Samedi que la Juventus pourrait aussi se replier sur la solution Aouar en cas d'échec dans le dossier Locatelli.

4 premier league clubs have been trying to sign Houssem Aouar. The 4 clubs are Manchester United, Liverpool, Arsenal and Tottenham. The midfielder is available for £25 million this summer. (ESPN)