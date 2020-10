OL - Mercato : Aouar aurait fait son choix… et ce n'est pas Arsenal !

Hier soir, en marge de la présentation de Lucas Paqueta, le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, a fait un point sur l'avenir d'Houssem Aouar : "On sait que trois clubs de grande importance - deux à court terme et un à moyen terme - s'intéressent à Houssem. Ce sont des clubs parmi les plus importants. Ils ont tous fait la Ligue des champions et ont eu des performances. A partir de là, la discussion est difficile. Vous le savez, tous les clubs ne peuvent pas nous donner d'engagements sur les montants financiers. Il y en a même qui, on l'a dit pour Barcelone, sont en grande difficulté. C'est la difficulté". Ces trois clubs seraient Manchester City, Arsenal et la Juventus Turin.

La Juve n'a pas les moyens de payer 60 M€

Si la tradition française d'Arsenal depuis qu'Arsène Wenger y a posé les pieds en 1996 a fait qu'un départ d'Aouar chez les Gunners est devenu une évidence, ce serait loin d'être le cas. D'après le journaliste italien - et fan de la Juventus -, Luca Momblano, c'est bien la Vieille Dame qui aurait les faveurs du milieu offensif rhodanien.

Touchée par la crise financière liée à la pandémie, la Juve est restée en retrait depuis le début des négociations pour Aouar. Car elle n'a pas les moyens de payer les 60 M€ réclamés par Jean-Michel Aulas. Cependant, sachant que le joueur a envie de venir chez elle, elle se tient prêt à formuler une offre type prêt avec option d'achat obligatoire. Mais ce devrait être après vendredi, deadline fixée par le boss des Gones…