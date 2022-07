OL - Mercato : Aouar fait patiner son transfert au Betis

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : un joueur de Manchester United dans le viseur

Le temps des séparations est acté depuis un certain temps entre l'OL et Houssem Aouar. Son contrat expirant en 2023, le milieu formé au club était invité à partir cet été et une porte de sortie avait été trouvée pour que le Gone rejoigne Nabil Fekir au Betis Séville. Cheyrou et l'OL avaient accepté une offre des Andalous qui offraient 8 millions d'euros en plus de l'international portugais William Carvalho pour s'attacher les services du numéro 8 Lyonnais.

Accord trouvé entre les clubs mais pas avec le joueur

Seul ombre au tableau pour les deux clubs, les exigences salariales d'Aouar bloquent le transfert. Le jeune Lyonnais réclamerait selon As, la somme de 20 millions d'euros nets sur 5 ans soit 4 millions nets par an. Le Betis, également contraint par les règles de fair-play financier imposéees par la Liga et Javier Tebas, doit faire attention à ses dépenses et surtout à sa masse salariale. Les vert et blanc ne peuvent pas se permettre d'acorder de tels revenus à Aouar et le dossier patine depuis plusieurs semaines.

L'OL va devoir précipiter les choses, vu l'activité du mercato cette année, les clubs demandeurs de joueurs ne sont pas du genre à attendre et le betis pourrait changer de cible, ce qui condamnerait les Gones a perdre Aouar libre l'an prochain.