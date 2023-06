OL - Mercato : Aouar fait ses adieux et règle ses comptes

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

C'est désormais une habitude. Qu'un joueur prenne la plume et explique à ses supporters la raison de son départ. Tout en remerciant tout le monde pour les bons moments passés. Formé à l’OL, Houssem Aouar n'a pas dérogé à la règle. Mais celui qui va s'engager avec l'AS Roma a tout de même tenu à revenir sur un dossier bien précis.

Lorsqu'il voulait quitter le club en 2020, départ qui n'a pu se faire en raison de certaines personnes. Extrait du message publié sur Twitter.

"Mais le seul souhait d’un joueur ne suffit pas toujours à décider de son destin"

"Lettre à cœur ouvert au club pour lequel mon cœur bat et battra toujours… Ce club, c’est bien entendu l’Olympique Lyonnais. Équipe emblématique qui m’a toujours fait rêver et ce, depuis mon plus jeune âge(...)Il est aujourd’hui grand temps de tourner cette page et d’ajouter un nouveau chapitre à mon histoire. Ce départ, je l’avais envisagé bien autrement et bien plus tôt. C’est un vœu que j’avais déjà formulé il y a 3 ans, en 2020. Mais le seul souhait d’un joueur ne suffit pas toujours à décider de son destin. Mon but premier ayant toujours été le bien-être collectif, il m’a semblé à l’époque plus sain de ne pas m’étendre sur la question en cours de saison afin de ne pas impacter le bon état d’esprit du groupe. Cependant, le jour viendra où la vérité finira par irradier les guerres d’ego qui ont empêché tout accord d’être conclu. Cette transparence je la dois à mon âme ainsi qu’à mes supporters. Chaque chose en son temps et chacun à sa place. Pour l’heure, c’est le cœur lourd que je vous fais mes au revoir."