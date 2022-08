OL – Mercato : Aouar n'est pas le seul joueur lyonnais dans le viseur de l'OGC Nice !

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Le milieu de terrain Houssem Aouar, sur le départ, ne figure pas dans le groupe de joueurs lyonnais retenus pour affronter Auxerre ce mercredi soir. Le milieu de l'OL est dans le viseur de l'OGC Nice mais aussi de Fulham et Benfica.

Une offre des Aiglons pour Diomandé

Selon L'Equipe, un autre Gone plait à Nice. Il s'agit de Sinaly Diomandé. A 21 ans, le défenseur est « parmi les pistes explorées en défense centrale », et il « est intéressé par la perspective de rejoindre le Gym ». Nice aurait déjà formulé une offre et les négociations seraient en cours. A suivre...