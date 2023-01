OL - Mercato : Aouar, premier coup bas pour Gomes et Textor ?

Si John Textor voulait dégraisser au milieu de terrain de l’OL pour encaisser de l’argent frais et faire de la place à l’arrivée de Joao Gomes, c’est raté : Houssem Aouar n’a pas l’intention de partir !

Sauf rebondissements sensationnels, Houssem Aouar restera à Lyon jusqu'à la fin de la saison, affirme le spécialiste des transferts Rudy Galetti. Le milieu de terrain préfère attendre la session d'été pour choisir sans hâte sa prochaine destination et maximiser son contrat. »

En fin de contrat en juin prochain, Aouar est non seulement un joueur sur lequel Laurent Blane compte pas parmi ses cadres. Mais, en plus, il est dans le collimateur des supporters de l’OL pour son manque d’investissement.

🚨‼️ Unless sensational twists, Houssem #Aouar will remain at #OL until the end of the season.



📌 The 🇫🇷 midfielder - whose contract will expire in June - prefers to wait for the summer session to choose without haste his next destination and to maximise his contract. 🐓⚽ pic.twitter.com/JbYW8bzoJK