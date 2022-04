OL - Mercato : Aouar règle ses comptes, friture sur la ligne entre Aulas et Ponsot ?

Zapping But! Football Club L'OL doit-il tout miser sur la Ligue Europa ?

Houssem Aouar (23 ans) arrive à un tournant capital de son aventure à l’OL. En fin de contrat dans un an, le milieu offensif a fait une grosse mise au point sur son avenir. Histoire de remettre l’église au centre du village sur sa situation sportive et contractuelle.

« Je dispute 40 matchs par saison : plus de la moitié du temps de jeu total de la saison dernière. On ne peut pas demander à un joueur d'être à un niveau exceptionnel à chaque match, ça n'existe pas. Le foot est humain avec des paramètres physiques, mentaux, a-t-il énuméré dans Libération. Je trouve qu'on juge beaucoup par rapport à ce qu'un joueur peut apporter, alors que l'on devrait le juger sur ce qu'il apporte. Dans mon cas, j'ai été titulaire à 19 ans dans un gros club européen, et j'ai enchaîné en Ligue des Champions. »

La mise au point ferme d'Aouar

Aouar a ensuite été clair au sujet de son avenir. « Quand on dit que je ne suis pas parti (dans un autre club) parce que j'étais moins bien, parce que ceci, personne n'en sait rien. Depuis deux ans, chaque été, on se met dans ma tête. Mais je n'ai rien dit, moi, a-t-il poursuivi. Je joue à l'Olympique Lyonnais et c'est un grand club, avec des objectifs élevés. Et je n'ai que 23 ans. J'ai une vie de joueur devant moi et comme aucun chemin n'est écrit à l'avance, je devrai trouver le mien. Ca peut aller vite, prendre du temps... Quand j'arrêterai, on pourra se poser et dire : "voilà il était comme ça, il a fait ça". Pas avant. »

En parallèle de ces états d’âme, Thibaud Leplat a laissé entendre que des divergences auraient surgi au sein de l’état-major de l’OL. « On a beaucoup de discours, mais pas de récit, a clamé le journaliste de So Foot au micro de RMC Sport. Tu veux montrer une unité mais tu témoignes l'inverse. Ponsot contredit Aulas et on voit qu'il y a plusieurs interlocuteurs, et que ces derniers ne se consultent pas. »

🗣💬 Sur la gestion d'Aulas à l'OL par @tleplat : "On a beaucoup de discours, mais pas de récit. Tu veux montrer une unité mais tu témoignes l'inverse. Ponsot contredit Aulas et on voit qu'il y a plusieurs interlocuteurs, et que ces derniers ne se consultent pas." #RMClive pic.twitter.com/KK6C1KQEgX — After Foot RMC (@AfterRMC) April 18, 2022

Pour résumer Alors que des divergences entre Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot pourraient apparaître en interne, l’Olympiqye Lyonnais doit gérer en parallèle les états d’âme d’Houssem Aouar (23 ans). Pas simple dans le contexte actuel.

Bastien Aubert

Rédacteur