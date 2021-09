OL - Mercato : après avoir fait faux bond à Bosz, Onana a choisi son futur club

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Très proche de rejoindre l’Olympique Lyonnais cet été après avoir trouvé un accord avec le club, André Onana a fait finalement pris la décision d'aller au terme de son contrat avec l'Ajax Amsterdam, qui court jusqu'en juin 2022.

Selon les informations du journaliste italien, Nicolò Schira, le portier camerounais aurait rejeté une offre de prolongation du club néerlandais et se rapprocherait de l'Inter Milan où il devrait signer libre l'été prochain. Les discussions seraient à un stade avancé. Un contrat de quatre ans l'attendrait chez les Nerazzurri.

Andrè #Onana is getting closer to #Inter as a free agent for summer 2022. He has decided to leave #Ajax and has rejected the contract extension. Advanced talks with Nerazzurri for a 4-years contract. #transfers