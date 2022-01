OL - Mercato : après Azmoun, une piste de Juninho relancée par Cheyrou ?

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Diego Lainez, ce nom parle forcément aux supporters de l’OL. Et pour cause, l’ailier mexicain du Betis a déjà été à deux reprises dans les radars du club rhodanien, la plus récente au mercato d’été 2020. Cet hiver, L’Équipe explique que le joueur de 21 ans a été proposé et son profil a été discuté par Bruno Cheyrou, sa cellule et Peter Bosz. Mais l’OL ne devrait finalement pas donner suite, laisse entendre le quotidien sportif, les Gones se focalisant sur Sardar Azmoun (27 ans).

L’OL espère toujours accueillir le « Messi iranien », en fin de contrat au mois de juin et avec qui les dirigeants maintiennent un contact direct très fréquent. Un accord verbal pour un contrat de quatre ans et demi a été déjà formalisé mais les négociations avec le Zénith Saint-Pétersbourg traînent en longueur.

Alexandre Medvedev, le président du club russe, demande pour l’instant une somme assez supérieure aux 3 millions d’euros proposés par Jean-Michel Aulas. Enfin, Jason Denayer, qui réclame plus de 400 000 euros mensuels, partira si une écurie anglaise (Newcastle ?) propose une indemnité intéressante dans les prochaines semaines.

