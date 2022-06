OL – Mercato : après Lacazette, Lyon a déjà fixé ses deux prochaines priorités

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : les Gones veulent piocher à l'Inter

Alors que l'officialisation du retour Alexandre Lacazette (31 ans, qui a signé jusqu'en 2025) doit être annoncée ce matin sur le coup de 9 heures en même temps que sa conférence de presse, l'OL ne fait que démarrer son Mercato d'été 2022 qui s'annonce ambitieux. Notamment grâce aux moyens annoncés de son possible nouvel actionnaire américain Foster Gillett (100 M€ pour le Mercato).

En attendant le rachat des parts de Pathé et d'IDG Capital, il s'annonce surtout serré sans Coupe d'Europe. Comme le confirme L'Equipe ce matin, les deux prochaines priorités de l'été sont connues et elles portent sur l'arrivée d'un milieu expérimenté et d'un latéral gauche... Dès lors que le plan de cession se sera accéléré.

Yilmaz (Besiktas) et Tolisso (Bayern), les deux prochaines cibles lyonnaises ?

A gauche, L'Equipe confirme deux pistes révélées par notre spécialiste Mercato Ignazio Genuardi : Tyrell Malacia (Feyenoord, 22 ans), qui est très cher, et Ridvan Yilmaz (Besiktas, 21 ans), plus abordable. Le nom d'Owen Wijndal (AZ Alkmaar, 22 ans) est aussi cité.

Concernant le milieu de terrain où le Caennais Johann Lepenant (19 ans) débarque, l'idée des dirigeants lyonnais est de faire revenir Corentin Tolisso (27 ans), laissé libre par le Bayern Munich mais le dossier s'annonce complexe. Les plans B et C se nomment Jordan Veretout (AS Roma, 29 ans) et Moussa Sissoko (Watford, 32 ans).

Concernant le poste de défenseur central, l'OL s'est mis en position d'attente en fonction des départs (Boateng). Enfin, concernant celui d'ailier, la priorité est de conserver le brésilien Tetê, pour qui le Shakhtar Donetsk demande quand même 25 M€. Autre information importante du dossier Lyon : Lucas Paqueta souhaiterait partir et l'OL attendrait 60 M€ pour s'en séparer.

Le point sur le Mercato de l'OL Après Rémy Riou et Alexandre Lacazette, l'OL a ciblé ses deux prochains postes prioritaires à pourvoir. Le nom des premiers choix est également connu mais des ventes doivent aussi intervenir. Le point sur les dossiers avant la conférence de presse de 9 heures.

Alexandre Corboz

Rédacteur