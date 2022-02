OL - Mercato : après Lacazette, un autre Historique veut revenir à Lyon !

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Jean-Michel Aulas rêve de faire revenir Alexandre Lacazette à l’OL et de reformer, pourquoi pas, un trio magique avec Samuel Umtiti et Corentin Tolisso sur les bords du Rhône. L’objectif est ambitieux mais réalisable.

Pour que la fête soit vraiment totale, pourquoi ne pas y rajouter Maxime Gonalons (32 ans) ? L’ancien capitaine des Gones, qui joue désormais à Grenade, a lancé un appel du pied très franc à l’OL après l’avoir quitté quelque peu fâché avec Aulas à l’été 2017 pour l’AS Rome.

« Pour être franc, j’aimerais bien terminer ma carrière en France. Je serais le plus heureux de finir dans ce championnat que je connais super bien. Si j’ai le bonheur de finir dans le club de mon cœur, ce serait la plus belle des choses. Je vais laisser faire le temps, les choses se feront naturellement, a expliqué Gonalons à beIN SPORTS. On verra, mon nom revient assez souvent pendant les mercatos. Il y a des moments où il y a eu des discussions. »

Pour Maxime #Gonalons, finir sa carrière à Lyon « serait la plus belle des choses »#Ex_OL @MaxGonalons

(BeIN Sports via 20 Minutes : https://t.co/pzbew0nMS6) pic.twitter.com/R1Y3A5Fc5I — OL+ (@OL__Plus) February 15, 2022