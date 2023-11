OL - Mercato : après Luis Henrique, Textor cible un autre joueur bien connu de l’OM

L’OL ne manque pas d’idées pour se renforcer au prochain mercato. Après avoir pris un stop de la part de Pablo Longoria au sujet de Luis Henrique, Ekrem Konur nous apprend que John Textot et ses équipes surveilleraient de près la situation d’Arouna Sangante. Révélation de ce premier tiers de saison, le jeune défenseur central du Havre affiche un gros potentiel pour ses débuts en Ligue 1.

Le joueur de 21 ans s’est aussi fait remarquer pour avoir inscrit un magnifique CSC contre l’OM le mois dernier lors de la déroute du HAC au Vélodrome (0-3). Sous contrat au Havre jusqu’en juin 2026, Sangante a une valeur estimée à 8 millions d’euros sur la plateforme Transfermarkt.

