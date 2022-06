OL - Mercato : Arsenal officialise le départ de Lacazette

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : une grosse surprise venue d'Angleterre ?

"Alexandre Lacazette va nous quitter à la fin de son contrat actuel, qui court jusqu'au 30 juin. Depuis qu'il nous a rejoint depuis Lyon en juillet 2017, Laca a fait 206 apparitions dans toutes les compétitions, marquant 71 buts", peut-on lire sur le communiqué du club londonien.

🔥 For the 206 games and 71 goals



💪 For your dedication to The Arsenal



Thank you for 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴, @LacazetteAlex ❤️