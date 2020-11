OL - Mercato : Arsenal tient une alternative à Aouar

Dans L'Equipe du jour, le directeur du football de l'OL, Vincent Ponsot, explique que le recrutement de Lucas Paqueta a fait l'unanimité en interne, contrairement à ce qui a été dit, mais qu'il n'aurait pas été conclu si les Gones avaient su qu'ils ne vendraient pas certains joueurs. Sous-entendu Memphis Depay ou Houssem Aouar. Surtout ce dernier, d'ailleurs, puisque le Brésilien évolue quasiment au même poste. Lyon a bien été contacté par Arsenal pour son international français mais, faute d'une offre satisfaisante, il a préféré renoncer à sa venue.

Petit problème pour Aouar, qui aurait bien aimé goûter à la Premier League : l'offre des Gunners risque de ne pas repasser ! En effet, le média hongrois Index assure que le club londonien suit très attentivement les performances du milieu offensif Dominik Szoboszlai (20 ans) avec le Red Bull Salzbourg. Auteur de 23 buts en 74 matches avec le club autrichien, le Hongrois est très coté.

Index assure que Szoboszlai n'est pour l'heure qu'une alternative à Houssem Aouar, qui plaît davantage à Mikel Arteta. Mais il a un gros avantage : il coûte beaucoup moins cher (sa cote est estimée à 25 M€ par Transfermarkt). En ces temps de crise financière, ça peut compter énormément…

Arsenal are seriously interested in signing Dominik Szoboszlai, according to Hungarian outlet Index 🇭🇺



Mikel Arteta could pursue the Red Bull Salzburg star as an alternative to Houssem Aouar 👀 pic.twitter.com/3tNASkNc26