OL - Mercato : Arsenal ne partage pas l'avis d'Aulas concernant Aouar

Hier soir, le journaliste de RMC Mohamed Bouhafsi a assuré sur Twitter : "L’OL a rejeté hier une nouvelle offre de 36 M€ d’euros pour Houssem Aouar. Lyon demande au moins 50 M€ pour le milieu de terrain. Arsenal devrait transmettre en début de semaine une offre de 38 M€ ! Plusieurs sources à Lyon démentent un accord entre le joueur et Arsenal !".

"Arsenal reste en pole et optimiste" pour Aouar

Plus tôt dans la journée, Jean-Michel Aulas avait expliqué via Twitter qu'il avait bien reçu une offre d'Arsenal mais que celle-ci était insuffisante. Et que l'OL n'était de toute façon pas obligé de vendre, ce qui impliquait que Houssem Aouar allait aller jusqu'au terme de cette saison 2020/21 afin de qualifier son équipe pour la Champions League.

Un effet d'annonce qui n'a pas du tout ébranlé Arsenal. En effet, les dirigeants londoniens seraient très confiants sur l'issue des négociations, à en croire le journaliste de Téléfoot Julien Maynard : "Pas d’accord pour le moment entre Houssem Aouar et Arsenal. Les discussions continuent entre les trois parties. Arsenal reste en pole et optimiste pour recruter le milieu de l’OL. Une nouvelle offre plus importante devrait être formulée en début de semaine".