OL - Mercato : Arteta annonce une mauvaise nouvelle pour les Gones dans le dossier Lacazette

Bien qu'il ne puisse compter sur lui pour le derby de ce soir contre Chelsea, Mikel Arteta a été interrogé sur Alexandre Lacazette par les médias anglais hier. C'est que les propos tenus par l'attaquant à Canal+ ont traversé la Manche et fait du bruit. Il y disait qu'il voulait jouer pour une équipe disputant la Champions League et ne pas fermer la porte à un retour à l'OL, même si sa priorité était la C1.

Arteta n'a pas caché que son joueur était en contacts avec de "nombreux clubs" mais, surprise, il envisage toujours de le prolonger ! "Nous lui avons clairement signifié nos intentions : discuter avec lui cet été, quand nous saurons où nous sommes et ce que nous allons faire ensemble à l'avenir. C'est un accord que nous avons avec lui. C'est notre position et elle ne varie pas, nous nous y tiendrons. Le risque qu'il aille voir ailleurs existe, mais c'est le cas depuis le moment où nous avons pris notre décision. Maintenant, c'est à lui de jouer." Arteta a tenu à rappeler qu'il avait confié le brasser de capitaine au Gone, c'est justement qu'il avait une grande confiance en lui. Pour aujourd'hui mais aussi pour l'avenir ?

Pour résumer L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, ne désespère pas de prolonger Alexandre Lacazette (30 ans). Mais il ne débutera les négociations qu'à la fin de la saison, quand les Gunners sauront quelle Coupe européenne ils joueront en 2022-23.

Raphaël Nouet

Rédacteur