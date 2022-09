OL - Mercato : Aston Villa prêt à faire le même sale coup aux Gones qu'à l'OM ?

A la fin de la dernière saison, Boubacar Kamara a surpris son monde en annonçant son départ à Aston Villa. L'OM s'était fait à l'idée de voir partir son Minot libre mais il s'attendait à le voir s'engager avec un grand club. L'intéressé a justifié son choix par une volonté de gravir les échelons petit à petit. Il semblerait cependant que le club de Birmingham ait un vrai penchant pour les espoirs français à coût zéro.

En effet, selon le Birmingham Mail, il aurait désormais dans le viseur Houssem Aouar, resté à Lyon cet été alors qu'un départ était attendu. L'Olympique Lyonnais aurait désormais la volonté de prolonger son joueur, sous contrat jusqu'en 2023 et qui pourra s'engager avec le club de son choix à compter du 1er janvier. Mais les Villans pourraient interférer dans ces plans et refaire une Kamara !

