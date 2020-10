OL - Mercato : Aulas a refusé de faire une fleur à Leonardo (PSG)

Le changement d'attitude de Jean-Michel Aulas à l'égard du Paris Saint-Germain est assez surprenant. Pourfendeur du dopage financier opéré par les Qataris depuis 2011, qui a privé l'OL de plusieurs titres, le président des Gones fait aujourd'hui l'éloge de Nasser al-Khelaïfi et compagnie. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est plus virulent que JMA est prêt à tout accepter de la part des champions de France. Notamment à un moment où son propre club connaît des difficultés financières.

Foot Mercato révèle que dans les dernières heures du mercato, Leonardo a pris contact avec l'entourage de Moussa Dembélé. Le directeur sportif du PSG a ensuite approché l'Olympique Lyonnais pour se faire prêter l'ancien buteur du Celtic Glasgow. Mais les Gones n'ont rien voulu savoir. Pour eux, c'était un gros transfert ou rien.

Tottenham, qui a tenté une approche de dernière minute, a aussi été renvoyé dans ses buts. Quand au PSG, il s'est finalement tourné vers le jeune attaquant italien Moise Kean, prêté par Everton.

Exclusive | Lyon rejected an offer from Tottenham Hotspur last week for 24-year-old French striker Moussa Dembélé - full story. https://t.co/x046HBDZvB