OL - Mercato : Aulas donne une folle condition pour lever l'option d'achat de Ndombélé

Tanguy Ndombele n’a disputé qu’un seul match depuis son retour et les supporters veulent déjà le voir rester au terme de son prêt. Son recrutement pourrait compenser sur le long terme le départ de Bruno Guimarães.

Lors d’une conférence de presse, Jean-Michel Aulas annonce la seule condition à remplir pour que l’OL puisse lever l’option d’achat de Ndombele : « Je suis très content qu’il soit revenu, avec Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot aux manettes, car il fallait discuter avec le président de Tottenham qui l'avait acheté très cher. Il a participé à l’engagement de revenir en s’investissant personnellement. Il faut laisser passer quelques matchs, ce n’est que le début… mais si on gagne la Ligue Europa, tout sera possible ». L’option d’achat de Tanguy Ndombele s’élève à 65 millions d’euros.

