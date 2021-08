OL - Mercato : Aulas également dans le viseur à cause de l’absence de recrutement ?

Zapping But! Football Club OL : les chiffres de la carrière de Depay chez les Gones

Ce samedi, l’Olympique Lyonnais ouvre sa saison par la réception du Stade Brestois. Avec un nouvel entraîneur, Peter Bosz, mais peu de recrues alors que le club a perdu Memphis Depay, parti libre à Barcelone, ou encore Jean Lucas, vendu à l’AS Monaco alors qu’il avait été l’un des meilleurs joueurs de la préparation et que son coach souhaitait le conserver.

L’Equipe, qui fait le point sur l’intersaison rhodanienne dans son édition du jour, ne manque pas d’adresser un tacle à Jean-Michel Aulas, toujours prompt à critiquer ses articles en mettant en avant les finances saines de son club : « Il devient en effet difficile auprès des supporters de faire passer l’idée que le club a les moyens d’investir quand les comptes rendus publics révèlent 150 M€ de pertes litées à la crise sanitaire et à Mediapro, et que le meilleur joueur de la préparation, Jean Lucas, est vendu à Monaco, un concurrent direct, malgré le souhait de Bosz de le conserver ». Tout ça pour dire que s’il a mis la pression sur Juninho, JMA pourrait aussi se retrouver dans le viseur des supporters après le 31 août et la fin du marché des transferts…

