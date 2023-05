OL - Mercato : Aulas en va, un enfant du club va suivre

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Pas vraiment une surprise, certes. Et on ne parle pas, bien entendu, du départ de l'OL de Jean-Michel Aulas, après 36 années de présidence et qui a quitté son fauteuil de président ce matin au travers d'un froid communiqué du club désormais détenu par John Textor. Non, on évoque le départ du milieu de terrain, Houssem Aouar, dans les tuyaux depuis des mois.

Le joueur, comme le précise le journaliste Nicolo Schira dans un tweet, s'est définitivement mis d'accord avec le club italien de la Roma. Pas loin de 3 millions d'euros par an, un long contrat et une nouvelle aventure pour cet enfant du club lyonnais. Ne reste plus qu'à attendre l'officialisation.