OL – Mercato : Aulas prêt à griller l'OM pour Boulaye Dia (Stade de Reims) ?

Avec huit buts depuis le début de saison, ce qui en fait tout simplement le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé, Boulaye Dia réalise un début de saison canon du côté du Stade de Reims. Ce qui n'est pas sans conforter les convoitises dont il fait l'objet.

Voilà de longs mois maintenant que de nombreux clubs tournent autour de l'attaquant rémois. Et en Ligue 1, l'attaquant est suivi par l'OM de longue date. Mais selon le10Sport, un autre club serait désormais sur le coup : l'OL qui suivrait sa situation de manière très attentive pour pallier d'éventuels départs de Memphis Depay ou Moussa Dembélé.

Boulaye Dia choisira le sportif avant tout

Dans les colonnes de l'Equipe, Boulaye Dia a rappelé tout récemment ce qui guiderait ses choix de départ. « J’avais toujours dit qu’il ne fallait pas partir pour partir. Il faut un objectif clair et précis, un projet sportif qui soit en corrélation avec mes ambitions. J’ai toujours privilégié le sportif. Quand j’ai signé à Reims en 2018, j’avais des propositions financières plus importantes. Privilégier l’argent est le mauvais choix pour moi; C’est mieux d’être épanoui sportivement. Si tu as de l’argent mais que tu n’es pas bien sur le terrain… C’est avec le ballon qu’on est heureux ! Je comprends ceux qui choisissent le financier. Mais si sportif est bon, le reste suivra », a prévenu l'attaquant rémois.