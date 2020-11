OL - Mercato : Aulas prévient le FC Barcelone pour Depay

Si le FC Barcelone avait eu les fonds nécessaires, Memphis Depay serait déjà blaugrana. Mais le géant catalan n'a plus les moyens de ses ambitions et comme l'Olympique Lyonnais a refusé de lui faire cadeau du Néerlandais, celui-ci honore sa dernière année de contrat entre Rhône et Saône. Mais le FCB ne lâche pas l'affaire. D'après les médias catalans, il serait prêt à revenir à la charge en janvier, en se mettant d'abord d'accord avec le joueur puis en proposant une faible indemnité à l'OL.

"Memphis va rester"

Mais les Barcelonais sont déjà prévenus : comme cet été, Jean-Michel Aulas ne se laissera pas faire. C'est ce qu'il a annoncé sur les ondes de RMC : "On a pas mal d'internationaux dans différentes sélections, dont Memphis, qui est un leader. Memphis, je n'ai pas les yeux de Chimène pour lui, mais je pense qu'il peut apporter à l'Olympique Lyonnais une dimension que tout le monde souhaite avoir pour l'OL. Donc, non, a priori on ne va pas le garder (à la fin de son contrat)".

"J'ai été le premier à dire qu'il ne partirait pas à Barcelone. Personne ne m'a écouté à l'époque du mercato puisqu'on le voyait partir. Il y a non seulement Memphis, mais aussi Houssem Aouar et Moussa Dembélé. Depuis le début, je vous ai dit : "Ils ne partiront pas car une année où on a été injustement privé de Coupe d'Europe, il faut absolument réussir la saison". Donc, Memphis va rester."