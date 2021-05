OL - Mercato : Aulas pris à son propre piège sur le dossier de l'entraineur

Depuis l'hiver dernier, Juninho et Jean-Michel Aulas ont pris la décision de ne pas continuer avec Rudi Garcia, en fin de contrat en juin. C'est un secret de polichinelle qui a le don d'exaspérer le patron de l'OL. Celui-ci est persuadé que les rumeurs sur l'identité du futur entraîneur peuvent déstabiliser son équipe et il ne manque jamais une occasion de critiquer ceux qui osent donner des noms. Comme L'Equipe, par exemple, qui a eu droit hier à un tweet moqueur en prévision de l'article du jour : "L’OL n’a pas pris de contact avec d’autres entraîneurs, reste dans l’attente de la fin du championnat avant de se prononcer, contrairement aux propos de L’Equipe".

Mais c'est exactement ce qu'écrit le quotidien sportif dans ses colonnes ! L'OL n'a effectivement pas contacté d'entraîneur et il attendra la fin du championnat pour cela. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir des idées et des envies. Et Christophe Galtier (LOSC) demeure sa priorité, alors que Marcelo Gallardo (River Plate), même s'il est flatté de l'intérêt lyonnais, ne devrait pas donner suite pour des questions de calendrier, son contrat s'achevant en décembre et les Millonarios étant lancés dans la quête d'une nouvelle Copa Libertadores…