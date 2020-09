OL – Mercato : Aulas provoque Arsenal dans le dossier Aouar

Alors que le Mercato va fermer ses portes dans un peu moins de trois semaines, les dossiers chauds tardent à s'accélérer, promettant une dernière ligne droite totalement folle. C'est notamment le cas du côté de l'OL qui attend de gros départs avant de pouvoir recruter.

Parmi les enjeux principaux côté lyonnais, le cas Houssem Aouar. Le milieu de terrain des Gones est très convoité dans toute l'Europe. Et Jean-Michel Aulas semble bien décidé à tout faire pour faire monter les enchères. Quitte à jouer un peu dans la provoc'... Ces derniers jours, Arsenal semblait en effet le club le plus chaud pour recruter Aouar. Mais interrogé par le journaliste Chris Wheatley, le président lyonnais a répondu de manière cash.

Quand le journaliste lui demande si son joueur va signer à Arsenal, la réponse est claire. « Non, je ne crois pas. Il n'y a pas d'offre. Il semble qu'Arsenal n'en veuille pas, ou ne peut pas investir la somme suffisante pour Houssem, qui est notre meilleur joueur ». Chris Wheatley, un peu plus tard, a précisé que les Gunners attendaient de finaliser quelques ventes avant de pouvoir passer à l'action.

Lyon president Jean-Michel Aulas tells me: "No I don't think so [on whether #AFC will sign #Aouar].. no offer yet, it seems that Arsenal don't want to, or can't invest the price for Houssem, who is our best player." pic.twitter.com/HDpiHFdXul