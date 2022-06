OL - Mercato : Aulas sort 10 M€, il se fait rembarrer pour cette recrue bien connue de l’OM !

Zapping But! Football Club L'OL doit-il se battre pour conserver Emerson Palmieri ?

Emerson retourne à Chelsea après son prêt et donc, l’OL va devoir trouver un nouveau latéral gauche pour la saison prochaine. Parmi les pistes explorées, celle de Tyrell Malacia, le latéral gauche de 22 ans de Feyenoord, qui avait notamment brillé avec le club hollandais contre l’OM en Ligue Europa Conférence.

Après une superbe saison aux Pays-Bas, Tyrell Malacia est devenu international néerlandais et dispose maintenant d’une belle cote sur le marché. Selon le média hollandais Voetbal Primeur, Feyenoord aurait refusé une première offre de l’OL à hauteur de 10 M€ et réclamerait le double, soit 20 M€. À voir si Jean-Michel Aulas et Peter Bosz hausseront leur offre pour faire venir une nouvelle pépite en Ligue 1.

D'après Voetbal Primeur, Tyrell #Malacia aurait déjà été vu à proximité du Parc OL, même si Feyenord, qui réclamerait 20M€ a refusé une première proposition de l'OL à 10M€.

