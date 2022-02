OL – Mercato : Aulas très cash sur l’avenir de Denayer

Zapping But! Football Club OL - Lorient: le débrief et la présentation du derby

Jason Denayer n’a pas encore prolongé son contrat, qui expire en juin prochain, avec l’OL. Arrivé en 2018, le Belge est devenu un joueur très important de l’effectif au fil des années.

À l’ocasion de la présentation de Lindsey Horan, la nouvelle recrue de l'équipe féminine, le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, a fait un point sur le dossier Denayer : « La balle est dans son camp. Vincent a trouvé les bases de discussions avec les agents, puis j'ai échangé avec Jason. Il ne dit pas non, il ne dit pas oui tout de suite, il veut finir sa rééducation. On a encore des chances de pouvoir le prolonger. Comme on est prévoyant, on a activé d'autres pistes ».

🎙 Le Président @JM_Aulas : "Jason Denayer est proche de la reprise. Ce sera peut-être un peu juste pour samedi. Nous avons encore des chances pour le prolonger. Nous avons activé des pistes si cela ne se réaliserait pas." — Olympique Lyonnais (@OL) February 9, 2022

Réponse après la rééducation

Victime d’une entorse de la cheville droite en fin d’année 2021, Denayer poursuit actuellement sa rééducation et va donc choisir s’il souhaite rester ou non à l’OL une fois rétabli.