OL - Mercato : Aulas vend du rêve à ses supporters pour janvier

Jean-Michel Aulas était présent à la conférence de présentation de Jérôme Boateng cet après-midi. Le président de l'OL a dressé un bilan positif du mercato lyonnais, qui a notamment réussi à attirer un champion d'Europe (Emerson) et deux joueurs de grands clubs européens (Shaqiri de Liverpool, Boateng du Bayern). Mais le patron des Gones annonce que janvier pourrait être tout aussi animé.

« Quand vous avez la possibilité de recruter quelqu’un comme Jérôme (Boateng), vous changez vos priorités mais qui vous dit que nous nous sommes pas activés pour le secteur offensif ? Et prévoir la CAN en janvier ? Il y a des chances pour que ça bouge en janvier, si on n'a pas bougé d'ici là... On fera sans doute un certain nombre de choses complémentaires. »