OL - Mercato : avancée décisive dans le dossier Onana ?

Ce sont des journalistes spécialisés dans le mercato qui donnent de plus amples informations dans ce dossier épineux à l'OL. En effet, selon Gino Haverkamp et Duncan Castles, l’OL a récemment convaincu l’Ajax d'Amsterdam de lui céder son gardien de but, André Onana. Qui, rappelons-le, ne reviendra sur les terrains qu’au mois de novembre en raison de sa suspension pour dopage.



Récemment, l’OL aurait proposé 5 millions d'euros tandis que le directeur sportif de l’Ajax, Marc Overmars, en attendait le double. Les deux parties, toujours selon les rumeurs, auraient donc finalement trouvé un accord. Reste à savoir si cela est avéré et si l'OL va communiquer sur le sujet dans les prochains jours.