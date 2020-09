OL - Mercato : avec Paqueta, les Gones pourraient porter préjudice à l'ASSE et Puel

Si l'on en croit les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, Jean-Michel Aulas et Juninho pourraient réaliser le rêve de tout supporter de l'OL qui se respecte : renforcer son équipe tout en affaiblissant l'AS Saint-Etienne. Cerise sur le gâteau : Claude Puel, accusé d'avoir torpillé le grand Lyon lors de son mandat (2008-11), l'aurait mauvaise, lui qui, en tant que manager de l'ASSE, s'est opposé à la vente de son défenseur central Wesley Fofana.

L'AC Milan se servirait de la vente de Paqueta pour acheter Fofana

Mais reprenons depuis le début : l'AC Milan est intéressé par Wesley Fofana depuis des mois. Le club lombard a coché le nom du Marseillais sur ses tablettes à l'époque où l'Allemand Ralf Rangnick devait devenir son entraîneur. Cela ne s'est pas fait mais les Rossoneri continuent d'être intéressés par le défenseur central de 19 ans au potentiel reconnu de tous.

Par ailleurs, le Milan pourrait vendre Lucas Paqueta à l'OL. Recruté pour 35 M€ au Flamengo en janvier 2019, au nez et à la barbe du PSG, le milieu offensif est un flop. Les Italiens espèrent récupérer une partie de leur mise en l'envoyant à Lyon et, selon Di Marzio, ils réinvestiraient alors l'ensemble des fonds pour attirer Wesley Fofana. Deux bémols toutefois : Claude Puel continue de dire qu'il ne veut pas vendre son joueur et Fofana est davantage attiré par la Premier League, même si ses conseillers se seraient déjà mis d'accord avec le Milan sur un futur contrat. Mais ces considérations n'intéressent pas les supporters lyonnais, pourvu qu'ils aient l'ivresse à l'arrivée !