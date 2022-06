OL - Mercato : avenir, niveau, rumeurs, le clan Boateng tape du poing

Zapping But! Football Club OL : la victoire en Gambardella augure-t-elle une nouvelle génération dorée à Lyon ?

Bien malin qui peut aujourd'hui prédire l'avenir à court terme de Jérôme Boateng. A Lyon, en dépit d'économies à faire et d'un niveau de jeu préoccupant ? A l'étranger, et notamment en Turquie, certains clubs lui faisant les yeux doux ? En attendant d'en savoir plus, l'agent du défenseur allemand s'est exprimé dans les médias. Et de toute évidence, il avait des choses à dire.

Ainsi, et pour le compte d'un journaliste de Sky Sport Allemagne, Tolga Dirican a voulu mettre les choses au point. "Jérôme a un contrat à Lyon et je n'ai parlé avec aucun club en Turquie. Son ambition pour la prochaine saison est élevée. Il veut jouer pour des titres. La saison dernière il n'avait pas eu de préparation car il a rejoint Lyon très tard. Jérôme travaille déjà de manière concentrée pour préparer la nouvelle saison. Mais il veut jouer régulièrement."

Tel est le dilemme : Peter Bosz va-t-il lui faire confiance ou le laisser sur le banc comme en fin de saison dernière ?

