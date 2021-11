Zapping But! Football Club OL : les chiffres de la carrière de Depay chez les Gones

Avec plusieurs départs importants pour la CAN dans le secteur offensif (Slimani, Toko Ekambi, Kadewere), l'OL va sans doute être amené à recruter dès cet hiver pour maintenir sa dynamique sur le mois de janvier. Comme révélé par Hugo Guillemet, journaliste à L'Equipe, les Gones sont toujours sur Sardar Azmoun (Zenith Saint-Petersbourg) mais pensent aussi à l'excellent Jesus Manuel Corona (Porto) pour muscler le secteur.

« L'Europe ? Si on peut la gagner avec Barcola... »

Ces rumeurs ont d'ailleurs donné lieu à un échange cordial entre le journaliste suiveur de l'OL et Jean-Michel Aulas sur Twitter. « Il faut recruter ? Ce n’est pas une certitude. Il y a aussi Jeff (Reine-Adélaïde) et aussi Bradley (Barcola) qui a été épatant hier ! Pour recruter efficacement, il faut à coup sûr recruter plus fort que ce que l’on a ! Et en plus c’est pour un mois !A Peter (Bosz), Juni et Vincent (Ponsot) de decider », a-t-il glissé.

Et face à l'insistance du journaliste lui faisant remarquer qu'avec Corona et Azmoun, cela affirmerait davantage l'ambition de l'OL de remporter la Coupe d'Europe, JMA est resté dans sa posture mesurée : « C’est vrai aussi mais si on peut la gagner avec Bradley et qu’il marque c’est encore mieux sur le plan économique ! »

