OL Mercato : il manque encore un accord pour Benrahma !

Depuis le début du mercato hivernal, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais étaient à la lutte pour le milieu offensif de West Ham , Saïd Benrahma, en manque de temps de jeu chez les Hammers. Mais c'est l'OL qui s'apprêterait à rafler la mise.

Selon Sky Sport, West Ham aurait accepté l'offre de l'OL et il ne manquerait plus que le feu vert du joueur pour qu'il débarque à Lyon. Sous la forme d'un prêt payant de 5 M€, avec une option d'achat fixée à 12 M€.

