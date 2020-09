OL - Mercato : Benzema, Thiago Silva, Umtiti, Aouar, Depay… Juninho envoie du rêve !

C'est une interview très intéressante que Juninho a accordé à RMC pour l'émission Top of the Foot ce soir. Le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais n'a pas fait dans la langue de bois au moment où les journalistes évoquaient des noms très prestigieux, comme celui de Karim Benzema. Il en a également donné, expliquant avoir voulu faire venir Thiago Silva, l'ex défenseur du PSG qui a finalement signé à Chelsea.

« J’ai rêvé de Thiago Silva. Je voulais proposer deux ans de contrat. C’est un passionné de football. J’ai essayé cette piste. J’ai parlé avec le président Aulas et ensuite j’ai appelé l’agent de Thiago Silva mais c’était trop compliqué. C’est notre rêve de voir Karim Benzema terminer chez nous. Est-ce qu’on va réussir ou pas ? Je ne sais pas. Bien sûr, il va falloir un effort car on ne peut pas payer le salaire qu’il touche au Real. On attend le bon moment. Il y a eu de belles approches. Umtiti ? Aujourd’hui, on ne peut pas payer son salaire. Nous n’avons pas avancé sur cette piste. Après, s’il veut un projet différent, un contrat plus long, pourquoi pas…"

Il a aussi évoqué Aouar, Depay… et Umtiti

S'il a évoqué les arrivées, le Brésilien a également parlé des départs potentiels. "Je sais qu’il y a des intérêts de plusieurs clubs pour Aouar comme Arsenal, le PSG ou Manchester City. Guardiola apprécie beaucoup son profil aussi. Mais pour l’instant pas d’offre officielle. Nous avons discuté avec Arsenal. Arteta aime Aouar. On a parlé de Guendouzi mais ce n’est pas un profil qui nous intéresse. Depuis, plus rien. Nous n’avons pas reçu d’offre du Barça pour Depay. Il n’y a rien de concret ou d’officiel pour le moment. Il est en fin de contrat. On voulait le prolonger mais je sens que c’est difficile de discuter avec lui."